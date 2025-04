Le PSG bat un record historique

28 : c’est le nombre de buts inscrits par le PSG cette saison en Ligue des Champions. Si la nouvelle formule, avec toujours plus de matchs, n’y est forcément pas étrangère, les Parisiens le doivent aussi à leur mérite. Ce chiffre marque d’ailleurs un record dans l’histoire européenne du PSG, puisque le club de la capitale n’avait jamais marqué plus de 27 buts sur une même campagne de Ligue des Champions (27 en 2017/2018, le record français est détenu par l’OL et ses 29 buts en 2004/2005).

Et même si Luis Enrique n’a jamais vraiment été un homme de nombres, ils disent beaucoup de son influence et de sa patte sur son équipe depuis son arrivée. Ce soir encore, son PSG a démontré une véritable force collective face à Aston Villa (3-1). Même en étant menés au score, les Parisiens ont montré du caractère pour revenir dans la rencontre et s’imposer, sans jamais s’affoler.