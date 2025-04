Vitinha estime qu’Aston Villa a fait galérer le PSG

Ce mercredi soir, le PSG a pris le meilleur sur Aston Villa (3-1). Les Parisiens, menés au score, ont tenté de faire plier le bloc bas anglais. Et il a fallu des exploits de Doué et Kvaratskhelia pour faire sauter le verrou. Après la rencontre, Vitinha s’est présenté en zone mixte et a évoqué la difficulté de jouer contre une équipe regroupée derrière.

«C’est toujours difficile contre une équipe qui se retrouve derrière le ballon, avec 11 joueurs. Il n’y a pas d’espaces, de petits trous pour créer quelques choses. Parfois, tu perds la tête, car tu veux faire quelque chose et il n’y a pas d’espace, pas d’opportunité. Et c’est là le dilemme. Il faut être calme, continuer sur la même dynamique, être mobile. Mais ce n’est pas facile de faire ça. Beaucoup d’équipes, dans cette situation, perdent la tête. Mais nous, on est resté nous même et ce n’est pas la première fois. Quand ça passe, c’est important», a-t-il lancé.