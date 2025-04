PSG : Luis Enrique se prépare à une grosse bataille contre Aston Villa

Ce mercredi, le PSG a pris une option sur la qualification grâce à sa victoire (3-1) face à Aston Villa. Les Parisiens peuvent croire à une possible demi-finale. Mais pour Luis Enrique, il va d’abord falloir réaliser un match plein lors du match retour. Mais pas question de conserver l’avance de deux buts. L’idée est simple : dominer comme lors du match aller et ne pas changer son style de jeu.

«Malheureusement, quand une équipe ouvre le score sans avoir créé d’occasions, c’est délicat mais ça nous est déjà arrivé et l’équipe joue toujours de la même façon pour surmonter les problèmes. Le résultat reflète la différence entre nous et eux et notre combativité (…) Je crois que tout au long de la saison, il y a eu pas mal de moments délicats. On a déjà subi ce genre de situations parce que le football n’est pas toujours juste. Il faut continuer d’insister sur tes forces. Si on regarde ce qu’il s’est passé hier (mardi), on est tous d’accord pour dire que ça n’a pas trop de sens de parler de favoris dans cette compétition. Cela veut dire que nous voulons gagner le match retour. Nous allons là-bas pour gagner. Nous ne savons pas jouer autrement, calculer, jouer en bloc bas… Nous ne le travaillons pas. Cela va être difficile, mais ce sont nos armes et c’est ce que l’on va tenter de faire.»