Le PSG ne veut pas s’enflammer après sa victoire contre Aston Villa

Ce mercredi, le PSG a pris une belle option pour les qualifications en demi-finales de la Ligue des Champions. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé se sont imposés 3-1 face à Aston Villa au Parc des Princes. Mais malgré cette victoire, et ce troisième but dans le temps additionnel, pas question pour les Parisiens de s’enflammer. C’est le message envoyé par les joueurs après la rencontre.

«Il faut toujours rester concentré, car dans un match tout peu arriver. Il faut faire le match parfait du début jusqu’à la fin. C’est ce qu’on va essayer de faire. Mon but ? Je suis content, c’est encore un but et j’ai aidé l’équipe. Si je peux encore en marquer, je le ferai », a confié Nuno Mendes en zone mixte. Un discours finalement similaire à celui tenu par Vitinha également. «Non ce n’est pas fini. La Ligue des champions c’est terrible. On va être prêts on va faire un bon match là-bas. Le troisième but en fin de match ? C’est toujours important. Je ne sais pas si ça change quelque chose mais c’est toujours important, on a senti qu’Aston Villa voulait garder le 2-1… »