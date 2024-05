Mercato : l’OM prépare ses premiers départs !

« Pour autant, on doit réduire les coûts opérationnels, notamment la masse salariale. C’est notre responsabilité d’être de bons gestionnaires. Sans oublier le fair-play financier. Sans les moyens de la Ligue des champions, tu dois travailler avec le double d’énergie, d’actions et être malin jusqu’au dernier euro pour mettre en place l’équipe la plus compétitive possible ». Lors de sa grande tournée médiatique en compagnie de Frank McCourt, Pablo Longoria a été très clair : l’OM va investir sur le mercato, mais il faudra aussi vendre.

Et comme le révèlent plusieurs médias, l’OM sait déjà quels joueurs vont faire leurs valises cet été. Il y a Pape Gueye, qui va quitter la cité phocéenne au terme de son contrat. Comme l’explique Relevo, le milieu de terrain a déjà trouvé un club. Le Sénégalais de 25 ans a ainsi signé un contrat de quatre saisons avec Villarreal, où il retrouvera Marcelino. C’est d’ailleurs l’ancien coach de l’OM qui a poussé auprès de sa direction pour l’arrivée du joueur.

Des départs de partout

Il y a le cas Pol Lirola, qui appartient encore à l’OM et qui enchaîne les prêts ces dernières saisons. Celui qui était à Frosinone cette saison, où il a été plutôt bon, s’est relancé et a donc suscité des convoitises ces derniers jours. Comme l’indique El Desmarque en Espagne, le latéral de 26 ans est très proche de rejoindre Las Palmas. Les deux clubs négocient un prêt qui devrait se concrétiser dans les jours à venir. Selon nos informations, Jordan Amavi, autre joueur qui était prêté cette saison, pourrait aussi partir rapidement. Sa prestation et son but face à Toulouse avec Brest a réveillé certains clubs…

Quant à Vitinha, la presse italienne expliquait récemment que le Genoa souhaitait prolonger son prêt d’une saison, plutôt que de directement lever son option d’achat de 25 millions d’euros. Des négociations vont donc avoir lieu avec l’écurie italienne. Enfin, et sans surprise, Joaquin Correa reviendra à l’Inter au terme de son prêt après une saison très médiocre, et la presse argentine évoque déjà un possible retour au pays, à River Plate. Le mercato va commencer encore plus tôt que d’habitude sur la Canebière.