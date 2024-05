Mercato : Anthony Martial peut-il revenir en Ligue 1 ?

«C’est avec beaucoup d’émotion que je vous écris aujourd’hui pour vous dire au revoir. Après neuf années incroyables au sein du club, le temps est venu pour moi de tourner une nouvelle page de ma carrière». Il y a quatre jours, Anthony Martial officialisait ce qui apparaissait comme une évidence ces derniers mois, à savoir la fin de son aventure à Manchester United. L’attaquant français a donc rejoint la longue liste des joueurs libres cet été, ce qui peut représenter une aubaine pour les clubs intéressés.

D’autant que son statut d’international français et son âge (28 ans) en font une valeur sûre sur le marché, malgré sa dernière saison tronquée avec les Red Devils. Et justement, le marché bouge déjà pour Martial. Skysports assure ce vendredi matin que plusieurs clubs sont déjà intéressés par les services de l’attaquant formé à Lyon et passé par Monaco en Ligue 1 avant de rejoindre l’Angleterre. Sont cités un club saoudien et un club de MLS, Besiktas, mais surtout l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.

Pas encore d’intérêt réel

Ce n’est pas la première fois que l’OL et l’OM sont annoncés sur les traces de Martial. En janvier dernier déjà, l’OM avait été plusieurs fois cité comme un prétendant sérieux. Ce qui avait été clairement réfuté par le club, comme nous vous l’avions révélé. L’OM ne s’était donc pas penché sur le joueur en janvier et selon nos informations, c’est toujours le cas à l’heure actuelle, puisqu’aucun intérêt n’a été formulé. Compréhensible puisque le club phocéen compte toujours dans ses rangs Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’une très belle saison et dont l’avenir n’est pas encore scellé.

Qu’en sera-t-il en cas de départ du Gabonais ? C’est une autre histoire. Tout comme du côté de l’Olympique Lyonnais, qui espère conserver son capitaine et meilleur buteur Alexandre Lacazette, qui dispose d’une offre en provenance d’Arabie saoudite. Avec un salaire estimé de près de 15 M€ par an, Martial est inaccessible aux finances des clubs de Ligue 1 hors PSG, et il devrait faire des efforts sur cet aspect s’il veut retrouver son pays natal. Avec son statut de joueur libre, il a en tout cas tout le temps devant lui pour effectuer son choix.