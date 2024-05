Les bonnes pioches à saisir avec ces joueurs libres en juin prochain

Le premier qui vient à l’esprit est évidemment Kylian Mbappé qui quitte le Paris Saint-Germain cet été, mais sa signature au Real Madrid est déjà prévue comme nous vous l’expliquons depuis le 7 janvier dernier. Un cas de figure similaire à Olivier Giroud qui a signé en faveur de Los Angeles FC. Néanmoins, pour d’autres joueurs tout est encore ouvert et cela annonce un mercato très intéressant pour eux. Tout d’abord, nous allons nous intéresser aux internationaux tricolores et notamment à Adrien Rabiot (29 ans). Le joueur de la Juventus qui était déjà en fin de contrat la saison dernière. Décidant de prolonger d’un an, il a de nouveau une grande liberté sur ce qu’il décidera de faire de sa carrière. Avec l’exposition que l’Euro 2024 va lui procurer, l’ancien du PSG est donc en position de force. Du côté de la Vecchia Signora, Thiago Motta souhaite le conserver, mais les discussions sont au point mort avec la Juventus. Évoqué à l’Inter Milan, Galatasaray et au FC Barcelone sur les derniers mois, Adrien Rabiot devrait prendre son temps avant de se décider et aura le choix du roi.

Les Français à débaucher

Partant de Manchester United où il est arrivé en 2015, Anthony Martial (28 ans) tentera de relancer sa carrière après de longs mois au placard. Si son nom a été évoqué à l’Inter Milan qui aime bien les coups à coût zéro, l’attaquant français n’arrive pas dans la meilleure dynamique sur le marché, mais son âge peu avancé et son historique passé devrait lui permettre de trouver un point de chute intéressant. S’il a pris sa retraite internationale, Raphaël Varane (31 ans) devrait continuer sur les terrains. Partant de Manchester United, le champion du monde 2018 va viser un nouveau défi. La piste exotique en Arabie saoudite existe avec Al-Nassr et Al-Ittihad sur les rangs, mais ce dernier préférerait la Major League Soccer ou bien … La Ligue 1. Formé à Lens, il ne serait pas insensible à l’idée de fermer la boucle et de revenir en terres artésiennes même si le dossier s’annonce difficile pour les Nordistes. Libre après que Monaco ait décidé de ne pas le prolonger, Wissam Ben Yedder (33 ans) peut faire office de bonne pioche.

Encore performant (20 buts et 2 offrandes en 34 matches), il est toutefois soumis à sa situation judiciaire. Récemment, il a été mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Cela un rôle crucial sur son avenir. Totalement au placard sauf pendant 8 minutes cette saison, Layvin Kurzawa (31 ans) quitte enfin le Paris Saint-Germain. Le latéral gauche va enfin pouvoir trouver un autre défi. Le Real Betis Balompié et Las Palmas sont sur les rangs pour le moment. Autre ancien international tricolore, Moussa Sissoko (34 ans) quitte le FC Nantes. Mieux cette saison après un premier exercice raté, le natif du Blanc-Mesnil a reçu une offre de prolongation de la part des Canaris récemment, mais rien n’est fait. Duo tricolore de Villarreal, Francis Coquelin (33 ans) et Étienne Capoue (35 ans) arrivent à la fin de leur aventure avec le sous-marin jaune. L’occasion de revenir en France pour les deux hommes ? D’autres joueurs comme Alexis Claude-Maurice (25 ans), Jeff Reine-Adélaïde (26 ans), Djibril Sidibé (31 ans), Paul Bernardoni (27 ans), Maxime Gonalons (35 ans), Yann M’Vila (33 ans), Benjamin Stambouli (33 ans), Josuha Guilavogui (33 ans), Steven Nzonzi (35 ans) ou encore Kevin Gameiro (37 ans) seront sur le marché.

Quelques noms à saisir en Liga, du prestige en Liga

Si on regarde du côté de la Ligue 1, il y a quelques noms intéressants à chercher. Tout d’abord Keylor Navas (37 ans) dont le nom a été évoqué à San Diego en Major League Soccer. Le Costaricien pourrait se laisser tenter par un nouveau défi après l’aventure Paris Saint-Germain. Du côté de l’Olympique de Marseille, c’est Pape Gueye (25 ans) qui part libre. Séville où il avait brillé et remporté la Ligue Europa en 2023 lui fait d’ailleurs toujours les yeux doux. À Lille, Yusuf Yazici (27 ans) et Adam Ounas (27 ans) sont disponibles. Si le premier plaît à Naples et Milan tout en disposant de la carte Euro 2024 avec la Turquie pour gagner en exposition, le second est parti de Lille sur une très mauvaise note. Auteur d’une belle saison à Brest, Steve Mounié (29 ans) arrive à la fin de son bail avec les Bretons. La possibilité d’une prolongation est présente, son coach Eric Roy veut le conserver et le joueur dispose d’une offre pour rester. Parti de Nantes, Samuel Moutoussamy (27 ans) a la cote en Turquie avec Trabzonspor qui s’est manifesté quand Ibrahim Sissoko (26 ans) quitte de son côté Strasbourg.

Traversons les Pyrénées et débarquons en Liga. Du côté du Real Madrid, une page va se tourner avec le départ à la retraite de Toni Kroos qui est acté. Néanmoins, Luka Modric (38 ans), Lucas Vazquez (32 ans) et Nacho Fernandez (34 ans) voient aussi leur contrat s’achever cet été. Le premier était annoncé partant, mais pourrait finalement rester tandis que la prolongation du deuxième est imminente. Pour Nacho Fernandez c’est différent. Évoqué au Bayer Leverkusen et à l’Inter Milan, c’est désormais l’Inter Miami qui tente le coup pour lui. Du côté du voisin de l’Atlético, Mario Hermoso (28 ans) et Axel Witsel (35 ans) sont en fin de contrat. Pour le premier, une lutte italienne entre l’Inter Milan et la Juventus se dessine quand le second a des chances de finalement prolonger. Capitaine du FC Barcelone, Sergi Roberto (32 ans) ne va quitter son club de toujours. La tendance est à la prolongation pour lui. D’autres joueurs intéressants comme Guido Rodriguez (30 ans), Bertrand Traoré (28 ans), Juan Miranda (24 ans), Iker Muniain (31 ans) et Oliver Torres (29 ans) seront aussi à la recherche d’un nouveau défi. C’est ce que fait David De Gea (33 ans) depuis un an. Libre depuis son départ de Manchester United, il attend toujours une proposition à la hauteur de ses exigences.

Des jolis coups un peu partout

La Premier League va être l’objet de nombreux mouvements. À Liverpool, Thiago Alcantara (33 ans) et Joël Matip (32 ans) quittent les Reds. Minés par les blessures, les deux joueurs auront du mal à rebondir dans un club aussi prestigieux même si la piste FC Barcelone n’est pas à écarter pour le premier cité. Chez le voisin Everton, André Gomes (30 ans) et Dele Alli (28 ans) vont pouvoir essayer de trouver plus de temps de jeu ailleurs. À Arsenal depuis 2016, Mohamed Elneny (31 ans) tourne une longue page et ouvre la porte à un autre défi. Loupant le palier Tottenham, Ryan Sessegnon (24 ans) peut encore se relancer. Le jeune joueur de côté qui a connu pas mal de pépins physiques tentera de remettre sa carrière sur de bons rails. À West Ham, les trentenaires Vladimir Coufal (31 ans) et Michail Antonio (34 ans) ne devraient pas être conservés. À Leicester aussi il y a deux départs marquants avec Wilfred Ndidi (27 ans) et Kelechi Iheanacho (27 ans). Les deux Nigérians ont la cote à l’image du premier cité qui plaît à l’Olympique Lyonnais. D’autres éléments comme Tosin Adarabioyo (26 ans), Willian (35 ans), Lloyd Kelly (25 ans), Ché Adams (27 ans) et Chris Wood (32 ans) peuvent être des options intéressantes.

En Italie, quelques options peuvent séduire. Se loupant à la Lazio après des années à briller du côte de l’Eintracht Francfort, Daichi Kamada (27 ans) tentera de relever la tête. Un joueur encore jeune et de qualité qui risque d’avoir des prétendants.

Luka Jovic (26 ans) est dans une situation assez proche après que l’AC Milan ait décidé de ne pas le conserver. Néanmoins, son passif est plus compliqué après son flop au Real Madrid et des aventures mitigées à l’Eintracht Francfort, à la Fiorentina et donc avec les Lombards. Chez le rival de l’Inter Milan, deux flops sont en partances et tenteront de retrouver du temps de jeu. Il s’agit de Davy Klaassen (31 ans) dont la greffe en provenance de l’Ajax Amsterdam n’a pas fonctionné (contrairement à celle de ses nouveaux cheveux) et Stefano Sensi (28 ans) dont les blessures ruinent sa carrière. Un statut d’homme de verre qui appartient aussi à Leonardo Spinazzola (31 ans) en bout de course à l’AS Roma. Des vétérans comme les gardiens Guillermo Ochoa (38 ans) et Rui Patricio (36 ans) auront certainement l’envie d’un dernier défi.

En Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont fait le ménage. Le Rekordmeister a décidé de se séparer d’Eric-Maxim Choupo Moting (35 ans) et Bouna Sarr (32 ans) tandis que les Marsupiaux vont laisser partir les historiques Mats Hummels (35 ans) et Marco Reus (34 ans). La retraite est évoquée pour le premier quand le second a des touches en MLS à St. Louis. Enfin, Marius Wolf (29 ans) va aussi quitter le club de la Ruhr. Au Portugal, Rafa Silva (31 ans) et Angel Di Maria (36 ans) vont tourner la page Benfica. Proche de Rosario Central, le second ne devait pas retourner au pays à cause d’une situation compliquée avec les narcotrafiquants qui le menacent. L’Inter Miami et Besiktas se sont positionnés mais le dossier aurait basculé sur les derniers jours, ce qui redonne espoir à un retour en Argentine pour El Fideo. En Turquie, des visages connus de la Ligue 1 comme Nicolas Pépé (28 ans), Michy Batshuayi (30 ans) et Youcef Atal (28 ans) ont vu leur bail s’achever. Enfin, certains joueurs qui restent sur des expériences exotiques comme Oscar (32 ans), Rafinha (31 ans), Miralem Pjanic (34 ans), Grzegorz Krychowiak (34 ans) et Baghdad Bounedjah (32 ans) sont à la recherche d’une nouvelle équipe.