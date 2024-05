Barça : la prolongation de Sergi Roberto est imminente

Depuis plusieurs semaines, la prolongation de Sergi Roberto est évoquée du côté du FC Barcelone. Les négociations tardent à se concrétiser, mais elles ont pris un tournant mercredi dernier, comme l’assure la radio catalane CCMA.

La suite après cette publicité

En fin de contrat dans un peu moins de deux mois, le joueur de 32 ans n’est pas fermé à l’idée de prolonger l’aventure, et Xavi a annoncé à plusieurs reprises qu’il voulait qu’il reste en Catalogne. Dans cette optique, les représentants du joueur se sont entretenus avec Xavi mercredi dernier pour évoquer le sujet. Jusqu’alors, les deux parties n’avaient pas discuté directement d’une prolongation. Le camp du joueur est optimiste, et l’issue du dossier ne devrait plus tarder.