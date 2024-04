LOSC : la fin de saison chaotique d’Adam Ounas, envoyé en réserve

Rien ne va plus du tout pour Adam Ounas au LOSC. Et sa fin de saison illustre presque son début de carrière. Depuis ses débuts aux Girondins de Bordeaux, l’international algérien a prouvé qu’il était capable du meilleur comme du pire. Après des aventures contrastées ou manquées du côté de Naples, Nice, Cagliari ou encore Crotone, l’ailier de de 27 ans avait choisi de revenir en Ligue 1 du côté du LOSC il y a quasiment deux saisons. Il n’avait pas tardé à montrer ses qualités et avait finalement convaincu Paulo Fonseca de miser bien plus sur lui.

Mais cette saison, Adam Ounas est passé complètement au travers. Incapable d’être régulier, il n’avait dû se contenter que d’un rôle de supersub en championnat. Et après la CAN, on pensait sa saison lancée puisqu’il avait connu ses trois premières titularisations de la saison. «Je pense qu’il a changé dans sa tête. Il doit comprendre qu’il arrive à un âge où il doit choisir ce qu’il veut pour le reste de sa carrière. Il a du temps pour faire les choses différemment parce qu’il a beaucoup de qualités. C’est un joueur différent, mais il doit d’abord penser à la bonne attitude», prévenait ensuite Paulo Fonseca. Le technicien portugais insistait sur l’attitude du joueur qui crispait en interne. Et cette attitude a fini par avoir raison de lui puisque le staff lillois décidait de l’écarter de l’équipe face à Aston Villa.

Il ne jouera plus avec Lille cette saison

Selon les informations du Petit Lillois, une sanction de Paulo Fonseca qui estime que son attitude «n’est pas en adéquation avec les attentes du staff lillois.» Le média nordiste précise que l’international algérien a connu plusieurs retards à l’entraînement en plus d’avoir été pointé du doigt pour son manque d’implication pendant les séances. La direction ne l’avait pas senti concerné par la fin de saison. Et Paulo Fonseca avait donc décidé de ne plus compter sur lui. Récemment, Adam Ounas avait fait le choix de jouer avec l’équipe réserve pour retrouver du rythme et tenter de revenir alors qu’il ne figurait plus dans le groupe lillois. «Il a fait la demande parce qu’il comprend que physiquement, il a besoin d’avoir une autre condition. Il a besoin de faire un travail pour récupérer physiquement. Il doit travailler sur ce point», répondait Fonseca à son sujet.

Mais cela ne changera pas la décision du LOSC et de Paulo Fonseca. En effet, ce samedi en conférence de presse, il a annoncé qu’Adam Ounas ne rejouerait plus avec l’équipe première cette saison. Le club a décidé de l’envoyer avec l’équipe réserve pour les quatre derniers matches, ou plutôt le joueur l’a décidé à en croire Fonseca. «Non, on ne reverra plus Adam Ounas. Pourquoi ? Ce n’est pas moi, c’est le joueur qui veut jouer pour l’équipe réserve, il veut jouer pour une autre équipe. Et pour moi, il ne fait pas partie de mon groupe jusqu’à la fin.» Des mots forts qui semblent conclure définitivement l’aventure lilloise d’Adam Ounas, lui qui est en fin de contrat. À 27 ans, le gaucher va probablement connaître une nouvelle fin malheureuse…