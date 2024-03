PSG : une porte de sortie s’ouvre enfin à Layvin Kurzawa !

500 000€ brut. Voici le salaire mensuel perçu par Layvin Kurzawa au Paris Saint-Germain, comme le révélait dernièrement le quotidien L’Equipe. Un montant qui n’avait d’ailleurs pas manqué de faire réagir les différents observateurs de la planète football au regard du temps de jeu de l’intéressé sous le maillot parisien. Arrivé dans la capitale française en août 2015, l’ancien grand espoir de l’AS Monaco ne fait, en effet, absolument pas partie des plans de Luis Enrique. Il faut ainsi remonter au 21 octobre dernier pour voir le joueur de 31 ans arborer la tunique francilienne lors d’un match officiel (8 minutes de jeu contre le Racing Club de Strasbourg à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1).

Barré par la concurrence et lié au PSG jusqu’en juin prochain, celui qui avait été prêté à Fulham au cours de l’exercice 2022/2023 ne devrait logiquement pas renouveler son contrat dans la Ville Lumière. Dès lors, diverses rumeurs autour de son avenir apparaissent depuis plusieurs mois. Cet hiver, le natif de Fréjus - auteur de 14 buts et 23 passes décisives sous le maillot du PSG - avait, à ce titre, été proposé à de nombreux clubs - notamment dans le Golfe Persique - sans pour autant que cela n’aboutisse à quelque chose. Oui, mais voilà, selon les dernières informations de Telefoot, la donne pourrait rapidement changer dans les semaines à venir.

Layvin Kurzawa discute avec plusieurs clubs de Liga !

En effet, Layvin Kurzawa est actuellement sur les tablettes de différents clubs espagnols, dont le Real Betis. Nos confrères précisent d’ailleurs que des discussions concrètes ont été engagées entre le numéro 97 des champions de France en titre et les Verdiblancos, pointant aujourd’hui à la septième place du championnat espagnol. Outre la formation andalouse, l’international français (13 sélections, 1 but) échange également avec d’autres écuries évoluant en Liga. De quoi renforcer, plus que jamais, l’idée d’un prochain départ pour le gaucher d’1m82.

Formé du côté de l’AS Monaco avant de rejoindre les Rouge et Bleu contre un chèque de 25 millions d’euros, Kurzawa a longtemps été considéré comme l’un des talents les plus prometteurs à son poste. Intéressant pour ses débuts au PSG, le latéral gauche tricolore a finalement progressivement perdu de son éclat avant de totalement disparaître des radars. Souvent décevant sur le terrain et régulièrement gêné par les blessures, il ne devrait donc pas laisser un souvenir impérissable aux supporters parisiens, pour beaucoup frustrés. Reste désormais à savoir si ce dernier trouvera un terrain d’entente avec ses prétendants actuels, très certainement peu enclins à l’idée de s’aligner sur les émoluments qu’il perçoit jusqu’à présent…