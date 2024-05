L’OL fonce sur la belle affaire Wilfred Ndidi !

En réalisant une deuxième partie de saison d’anthologie, l’Olympique Lyonnais de Pierre Sage s’est brillamment qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine en terminant 6e de Ligue 1. De quoi ravir les supporters du club rhodanien qui vont retrouver les joies des campagnes européennes trois ans après leur dernier passage en C3. Forcément, les contours de l’effectif lyonnais vont quelque peu évoluer. John Textor, très impliqué dans la vie du club comme on a pu le voir ces dernières semaines, devrait mettre la main à la poche afin de proposer à Pierre Sage une équipe compétitive.

Matthieu Louis-Jean et David Friio sont déjà à pied d’œuvre et ont activé plusieurs pistes, notamment au milieu de terrain qui devrait connaître quelques modifications d’envergure. Si Maxence Caqueret et Nenamja Matic sont des titulaires indiscutables pour Pierre Sage, Orel Mangala, malgré d’indéniables qualités, n’est pas parvenu à s’imposer durablement dans le onze lyonnais (8 apparitions, dont 4 titularisations). Corentin Tolisso pourrait partir cet été, de même que Paul Akouokou ou encore Johann Lepenant (un prêt est envisagé).

Fort d’un secteur de jeu en pleine mutation, l’OL s’active pour renforcer son milieu de terrain. Selon nos informations, le club rhodanien a jeté son dévolu sur Wilfred Ndidi, l’international nigérian aux 53 sélections de Leicester City. Une piste déjà envisagée l’été dernier comme nous vous l’avions révélé, mais qui n’avait pu aboutir, car trop complexe.

Aujourd’hui, la donne a changé pour ce milieu box to box très expérimenté de 27 ans, qui totalise 261 matches (15 buts) toutes compétitions confondues avec les Foxes (dont 192 de Premier League). Auteur d’une excellente saison en Championship avec 4 buts et 5 passes décisives en 32 matches de championnat, Ndidi pourrait apporter un vrai plus à une équipe lyonnaise qui va devoir faire face à de nombreuses échéances la saison prochaine. Reste à savoir si l’OL va réussir à boucler ce joli coup à 0 € (le joueur est en fin de contrat au 30 juin prochain et part sur une remontée du club en Premier League) d’autant que le Real Betis et Everton ont un moment coché le nom de l’ancien joueur de Genk sur leurs tablettes…