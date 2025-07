Manchester United fixe le prix d’André Onana

Après des performances mitigées de la part d’André Onana tout au long de la saison dernière, la continuité du gardien camerounais à Manchester United a été questionnée à plusieurs reprises. En pleine période de mercato estival, le Daily Mail a dévoilé que les Red Devils auraient fixé un prix de près de 35 millions d’euros pour Onana. Un montant que le club aurait aussi communiqué à l’AS Monaco, lorsque le club de la Principauté s’est renseigné sur la situation du joueur à la fin du mois dernier.

Toujours selon le quotidien britannique, il est de plus en plus probable qu’Onana reste à Old Trafford cet été. Telle est la volonté du joueur, qui a de fortes chances de conserver son rôle de numéro 1 des cages mancuniennes. L’entraîneur principal Rúben Amorim et l’entraîneur des gardiens Jorge Vital seraient, eux aussi, satisfaits de l’ancien de l’Ajax Amsterdam. Des rumeurs lient toutefois Emiliano Martínez (Aston Villa) à United depuis quelques jours.