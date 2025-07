OL : quelles issues après le verdict de la commission d’appel de la DNCG ?

L’Olympique Lyonnais est en train de vivre une reprise en apnée. Lundi dernier, les joueurs rhodaniens ont participé à la reprise de l’entraînement, en pleine incertitude sur leur avenir et plus globalement celle du club lyonnais, qui pourrait être bouleversé après son passage devant la commission d’appel de la DNCG mercredi, soit dans 24 heures seulement. Rétrogradé en Ligue 2 par la Direction Nationale de Contrôle de Gestion, l’OL espère rester dans l’élite et établit son plan pour récolter une somme pharaonique de 200 millions d’euros afin d’échapper à la triste sanction du 24 juin dernier.

L’OL serait bouleversé en cas de maintien…

Peu après la décision, l’OL a d’abord informé très vite de son intention de chambouler son organigramme peu après le départ de John Textor. La nouvelle direction incarnée par Michele Kang et Michael Gerlinger va donc devoir convaincre la commission d’appel de la DNCG. Car si Michèle Kang arrive à débourser les sommes requises, le gendarme du football français pourrait "sauver" l’OL en décidant de finalement le maintenir en Ligue 1 pour la saison prochaine. Mais même en cas de verdict positif, le club rhodanien sera encore dans le flou.

Le club se prépare déjà une grosse vague de départs et Michele Kang a décidé de ne plus avoir dans son effectif des joueurs touchant 200 000 euros par mois, alors que l’investisseuse américaine avait également promis *«lancer un plan d’austérité sur 3-4 ans vouant l’équipe à jouer le milieu de tableau»*, en cas de maintien en Ligue 1. De plus, la question européenne est également indécise. S’il est maintenu en Ligue 1, l’OL, qualifié en Ligue Europa, devrait pouvoir la jouer, mais une fois que l’UEFA aura étudié la question de la multipropriété avec Crystal Palace, également qualifié pour cette compétition et dont la vente vient enfin d’être réglée par Eagle Football.

… mais peut se sauver en cas d’appel rejeté

Pour rappel, l’UEFA a fixé le délai du 11 juillet pour être fixé sur le sort du club. Mais en cas d’appel rejeté par la commission d’appel fédérale - indépendante de la DNCG de première instance, même si elle agit dans le même cadre institutionnel - les Gones gardent des chances de finalement rester dans l’élite. En effet, le club rhodanien peut faire une conciliation devant le CNOSF, dans un délai court, qui rendra un avis consultatif, que le Comité Exécutif de la FFF est libre de suivre ou non, même si, dans la pratique, l’avis est souvent respecté. Mais à titre d’exemple, le FC Sochaux a saisi le CNOSF après avoir été rétrogradé par la DNCG en 2023, sans succès.

L’OL pourra ensuite engager un recours en référé (procédure d’urgence) devant le Tribunal Administratif. Ce recours vise à faire suspendre ou annuler la décision de la DNCG/FFF si elle est jugée illégale ou injustifiée. De quoi permettre à l’OL de remonter un dossier rapidement. Et le dernier recours serait un passage devant le Conseil d’État, qui n’examine pas les faits, mais plutôt la légalité de la décision. En 2020, le Tours FC avait envisagé cette option, avant de se raviser, car la procédure est jugée lourde et longue… et rarement favorable aux clubs. Quoi qu’il arrive, l’OL sera complètement bouleversé après son passage devant la Commission d’appel de la DNCG.