Le transfert de Keylor Navas aux Pumas retardé pour une raison inattendue

Le transfert de Keylor Navas aux Pumas UNAM, un temps bien engagé, est désormais freiné par des complications contractuelles. Le gardien costaricien, passé par le Real Madrid et le PSG, est toujours lié à Newell’s Old Boys, qui réclame cinq millions de dollars pour libérer son joueur. Une somme inattendue, surtout que Navas espérait pouvoir quitter librement le club argentin en cas d’offre étrangère, mais seuls des clubs mexicains, dont Mazatlán et Necaxa, se sont manifestés.

Ce blocage a contraint les Pumas à revoir leurs plans pour renforcer le poste de gardien, laissé vacant après le départ d’Alex Padilla. Le nom de David Ospina circule désormais, tout comme celui d’Andrés Gudiño (Cruz Azul), alors que Pablo Lara, jeune espoir du poste, est indisponible pour plusieurs semaines. Le club de Mexico reste actif, mais le feuilleton Navas pourrait encore durer.