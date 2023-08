OL : Matthieu Louis-Jean a tenté Wilfred Ndidi

La suite après cette publicité

Relégué en Championship la saison passée, Leicester a déjà perdu de nombreux joueurs au cours du mercato estival (Daniel Amartey, Ayoze Perez, Youri Tielemans, James Maddison ou encore Jonny Evans). D’autres risquent encore de quitter les Foxes d’ici le 31 août comme Boubakary Soumaré (Naples, Séville FC) ou encore Patson Daka (suivi par Monaco).

Également sur le départ, le milieu défensif nigérian Wilfred Ndidi (26 ans, 236 matches avec Leicester - 11 buts), actuellement sous contrat jusqu’en juin 2024, est toujours là et souhaite voguer vers de nouveaux horizons. Matthieu Louis-Jean, l’homme fort du mercato de l’OL a approché Leicester pour prendre la température. L’international nigérian aux 51 sélections n’étant pas disponible en prêt et surtout disposant d’un salaire annuel de plus de 3 M€ hors d’atteinte des finances lyonnaises, MLJ n’a pas été plus loin dans les démarches.