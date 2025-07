Les réactions du vestiaire de l’OL après le maintien en Ligue 1

L’angoisse d’une descente en Ligue 2 pour la première fois depuis plus de 40 ans s’est définitivement éloignée, et l’OL évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Le club rhodanien a convaincu la DNCG ce mercredi lors de son audition en appel, ce qui a laissé place au soulagement dans le vestiaire lyonnais. Quelques minutes avant l’annonce officielle de la décision, Saël Kumbedi et Enzo Molebele avaient posté des stories sur Instagram pour exprimer leur soutien au club.

Corentin Tolisso a fait de même en postant une photo de lui sous le maillot lyonnais, accompagnée d’emojis aux couleurs du club. Pareil pour l’Américain Tanner Tessmann et le Belge Orel Mangala avec des coeurs rouge et bleu. «Al Hamdoulilah» (louange à Dieu) a, de son côté, écrit Moussa Niakhaté pour exprimer son soulagement après cette période pénible.