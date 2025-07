DNGC, Textor, son plan pour sauver l’OL : la sortie forte de Michele Kang

Le patient OL est encore en vie. Depuis le 24 juin dernier et l’annonce de la relégation en Ligue 2 par la DNCG, le club rhodanien était en apnée. Les plus pessimistes prédisaient même la fin de l’écurie rhodanienne. Mais en quelques jours, Michele Kang, nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais, a réussi à sauver la peau des pensionnaires du Groupama Stadium. Soutenue par sa garde rapprochée, la femme d’affaires américaine a tout mis en œuvre pour réussir là où John Textor a échoué durant des mois. Ce mercredi 9 juillet, le gendarme financier du football français a finalement annoncé le maintien des Gones en Ligue 1. Un vrai soulagement pour tous les amoureux du club, mais également les employés de l’OL. Après cette bonne nouvelle, le club tricolore a publié un communiqué de presse.

Quelques heures plus tard, à 19 heures, Michele Kang et Michael Gerlinger (DG) ont tenu une conférence de presse pour entrer un peu plus dans le vif du sujet. La nouvelle femme forte de l’OL était forcément soulagée. «Je suis ravie de partager avec vous la meilleure nouvelle avec toute la communauté de l’OL. Tout cela a été rendu possible grâce au travail acharné de l’équipe, dont les membres de l’OL, nos prêteurs et actionnaires. Nous avons travaillé jour et nuit, 24h sur 24 depuis 9 jours comme nous savons depuis lundi dernier. Je suis très fière de ce qu’on a pu accomplir par rapport à cette décision. Je peux honnêtement dire que nous avons tout donné, nous sommes très reconnaissants de la décision. Je veux remercier les supporters, les membres de la communauté, l’équipe, qui ont dû être stressés sur la possibilité des dommages que ça aurait pu engendrer. Le travail commence maintenant.»

Kang a mis la main au porte-monnaie

Ensuite, elle est revenue un peu plus en détail sur les derniers jours vécus par le club et tout le travail de l’ombre. «Nous avons eu la lettre (de la DNCG) lundi dernier. Ils ont décrit les faiblesses que nous avions et il a fallu répondre à tout. La DNCG demande à tous les clubs d’avoir une trésorerie suffisante pour l’équipe pour toute la saison. C’est ce que nous avons dû faire pour les satisfaire.» Certains médias avaient avancé la somme de 100 M€ (+ 100 M€ de garantie). Kang, qui a avoué avoir mis la main à la poche, a été très claire. «Nous sommes une entreprise cotée en bourse donc je ne peux donner de chiffres exacts. Ça concernait la trésorerie disponible, les nouveaux apports de liquidités et des garanties au cas où notre trésorerie devenait négative. Sur ces trois composantes, nous avons répondu à leurs exigences (…) Quand j’ai reçu la lettre, je n’étais pas au courant de tous les détails, les chiffres, la comptabilité…»

Elle a ajouté : «le premier coup de fil quand j’ai pris le poste, c’était avec nos prêteurs. La deuxième réunion était avec le conseil d’administration. Nous avons pris trois heures, j’ai étudié la comptabilité du club. Tout ce que nous avons fourni était à la hauteur de leur demande. J’ai lu la lettre puis j’ai dû apprendre très vite quel était l’état actuel et les chiffres. Je remercie la DNCG qui a pris le temps d’expliquer les règles spécifiques et leur politique. Ce sont des bénévoles et ils ont passé beaucoup de temps pour que je comprenne toutes les règles. Sans cela, je ne sais pas si j’aurais pu arriver à ce résultat en neuf jours.» Relancée sur le sujet de la somme que l’OL a dû assurer devant la DNCG, elle a confié : «il y a beaucoup de chiffres qui circulent.» Mais ils n’étaient visiblement pas les bons.

Elle a esquivé le sujet Textor

Pour passer son examen devant la DNCG, les équipes de l’OL ont notamment pu compter sur le soutien de Thierry Sauvage. «Nous lui avons demandé de travailler avec nous. C’est un conseiller qui a travaillé à nos côtés pour préparer cette présentation. Je suis contente de sa contribution. Il continuera de travailler au-delà de cette date avec nous. Personne d’autre ne pourrait être plus utile que lui.». Concernant un éventuel coup de main de Jean-Michel Aulas, l’ancien président historique de l’OL, Michele Kang a précisé : «Jean-Michel Aulas nous a soutenus. Il est vice-président de la FFF et il y avait conflit d’intérêt, il ne pouvait pas intervenir même s’il aurait aimé. Mais il nous a apporté son soutien.» L’Américaine, née en Corée du Sud, a en revanche tenté d’esquiver par tous les moyens l’épineux sujet John Textor. Un journaliste a dû s’y prendre à deux fois pour qu’elle réponde aux questions le concernant.

«J’étais engagée dans le foot féminin et je ne regardais pas de près ce qu’il se passait. On était sixièmes l’année dernière donc le progrès était réel sur le terrain. Sur la partie financière, ce n’est pas quelque chose que je regardais de près au conseil d’administration. On a passé les neuf derniers jours à répondre à toutes les questions. On va maintenant analyser ce qu’il faut faire et j’aurai plus d’opinions quand je me serai imprégnée de la situation.» Une façon de ne pas enfoncer son prédécesseur, qui est aussi son voisin aux Etats-Unis. Mais elle a tenu à rassurer tout le monde. «Il n’y a pas de différence sur la gouvernance et le leadership. J’ai 100% de contrôle sur les deux organisations, personne d’autre ne pourra changer nos décisions au jour le jour. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que le club arrive au prochain niveau. On va travailler sur la discipline financière, mais tout commence avec le succès sur le terrain. La réussite sur le terrain est ce qui va être le moteur.» Il reste à savoir avec quels joueurs, puisque des départs ne sont pas à exclure..