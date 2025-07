DNCG : l’OL réagit à son maintien en Ligue 1

Le 24 juin, tout l’Olympique Lyonnais retenait son souffle avant le passage des Gones devant la DNCG. Les Gones n’étaient pas sereins et ils avaient raison de ne pas l’être puisque le gendarme financier du football français avait frappé très fort. «Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2025-2026, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. : OL : rétrogradation en Championnat Ligue 2.»

Une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe. Dans la foulée, les pensionnaires du Groupama Stadium attendaient de connaître les motifs qui avaient motivé cette décision avant de faire appel. Entre-temps, John Textor a été totalement écarté et Michele Kang a été nommée présidente. Michael Gerlinger, lui, a été promu Directeur Général. Rapidement, ils se sont mis au travail pour tenter de sauver l’OL et prouver la solvabilité du club avec en ligne de mire le rendez-vous face à la DNCG ce 9 juillet.

L’OL est soulagé

Les Gones devaient trouver des solutions et apporter des garanties financières. Et la délégation lyonnaise, représentée par neuf personnes dont Kang et Gerlinger, a visiblement été à la hauteur malgré les millions manquants. La DNCG a finalement annoncé le maintien de l’OL en L1. Dans la foulée, le club lyonnais a communiqué sur son site officiel. «L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le Club en Ligue 1. L’OL remercie la Commission d’Appel d’avoir reconnu l’ambition de la nouvelle direction du Club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l’avenir.»

L’OL poursuit : «la nouvelle direction, soutenue par l’engagement et le dévouement de nos actionnaires et prêteurs, est extrêmement reconnaissante pour tout le soutien reçu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Club, notamment de la part de ses supporters, collaborateurs, de ses joueurs, partenaires et des élus. La décision d’aujourd’hui constitue la première étape pour restaurer la confiance envers l’Olympique Lyonnais. Nous pouvons désormais concentrer notre attention sur les objectifs sportifs, en nous préparant pleinement pour la saison prochaine.» Michele Kang et Michael Gerlinger s’exprimeront devant la presse à 19 heures afin de faire un point sur le sujet.