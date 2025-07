Villarreal : Thierno Barry annonce son départ

C’était dans l’air du temps, c’est désormais presque officiel. Thierno Barry quitte Villarreal afin de rejoindre Everton pour un montant de 35 M€. Marca indique que le joueur est actuellement à Liverpool pour signer son contrat avec les Toffees. Avant cela, il a publié un message d’adieu destiné à l’écurie espagnole et à ses supporters.

La suite après cette publicité

« Ce fut un immense honneur de porter ce maillot. Merci pour l’amour que vous m’avez témoigné depuis le premier jour, avec ce magnifique souvenir de mon premier but au stade. C’est ce qui m’a donné la force de me battre pour vous chaque week-end. Je tiens à remercier mes coéquipiers pour m’avoir offert une année incroyable, pleine de joie et pour les personnes merveilleuses que j’ai rencontrées au sein du club et de l’équipe », a écrit Barry. Ce dernier est arrivé l’été dernier en provenance de Bâle pour un montant de 14 M€.