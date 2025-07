PSG : Luis Enrique envoie un message piquant à Kylian Mbappé !

Le PSG, récent lauréat de la Ligue des Champions et porté par un objectif de quintuplé historique, aborde ce choc avec confiance, après des victoires remarquables contre l’Inter Miami (4‑0) et le Bayern Munich (2‑0), malgré les exclusions notables de Pacho et Lucas Hernández. En face, le Real Madrid, invaincu en tournoi sous la houlette de Xabi Alonso, s’appuie sur la performance de Gonzalo García et revient dans ce face‑à‑face avec l’ex‑meneur du PSG, Kylian Mbappé, désormais en blanc. Le cadre sera bouillant au sens propre comme au sens figuré : le MetLife Stadium à New Jersey sous plus de 35 °C, ce qui pourrait peser physiquement sur les deux équipes.

D’un point de vue tactique, Luis Enrique mettra en scène un PSG solide et discipliné, profitant de ses armes habituelles, notamment le duo Neves‑Vitinha au milieu ou encore son trio offensif bien huilé autour d’Ousmane Dembélé, malgré des absences en défense. Côté madrilène, Xabi Alonso doit décider si Mbappé, remis d’une gastro-entérite, aura l’honneur de débuter, au détriment de Gonzalo García, auteur de 4 buts jusqu’à présent. Au-delà de l’aspect sportif, c’est un choc chargé de symboles : la confrontation de Mbappé avec son ancien club, dans un scénario de revanche et de sentiments mêlés.

Pas d’émotion pour Luis Enrique !

En conférence de presse, Luis Enrique a d’abord souligné l’importance de défier un club comme le Real Madrid à ce stade de la compétition : «c’est un match spécial. Ce sera spécial. Jouer contre eux signifie que nous avons bien joué jusqu’à présent dans ce tournoi. Ce sera amusant ; nous sommes très motivés. L’avantage d’être à ce niveau, c’est que ce à quoi on pense aujourd’hui est valable aujourd’hui, mais demain, ça pourrait être autre chose. La grandeur du PSG, c’est qu’il contrôle moins ; moins on est prévisible, mieux c’est, c’est l’objectif», a-t-il déclaré. Mais évidemment les questions tournaient essentiellement autour de l’ancien Parisien, Kylian Mbappé.

Tout au long de la saison, l’entraîneur espagnol n’a pas cessé de répéter que son équipe serait bien meilleure sans Kylian Mbappé. Un constat qui a fini par être plus que vrai, compte tenu de la saison exceptionnelle du PSG. Mais les retrouvailles entre Mbappé et le PSG n’attirent pas forcément l’attention de Luis Enrique : «ce sera intéressant. C’est un match spécial pour de nombreuses raisons. Il faut être prêt. C’est du passé, je ne le regrette pas. Cela appartient au passé, et le passé ne change pas grand-chose. Mbappé surmotivé ? C’est du passé, je ne dis rien sur le passé». Ces retrouvailles entre Mbappé et son ancien club ajoutent une dimension émotionnelle forte à un duel déjà explosif sur le plan sportif.

