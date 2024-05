Quel avenir pour Raphaël Varane ?

Ces derniers jours, plusieurs champions du monde 2018 ont fait leurs adieux à leurs clubs respectifs. Du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (25 ans) a publié vendredi une vidéo pour dire au revoir au club de la capitale. En revanche, il n’a pas communiqué sur sa prochaine destination, qui sera bien évidemment Madrid. Lundi, Olivier Giroud (37 ans) s’est aussi prêté à cet exercice à l’AC Milan. L’attaquant va poursuivre sa carrière en Major League Soccer au Los Angeles FC. Mardi, c’était au tour de Raphaël Varane (31 ans) de faire ses adieux à Manchester United.

La suite après cette publicité

Arrivé en 2021 en provenance du Real Madrid, où il a tout gagné en dix ans, le Français a connu des moments plus compliqués chez les Mancuniens. Titulaire en force au départ, il a été parfois déclassé, lui qui n’a pas non plus été épargné par les pépins physiques. L’arrivée du nouvel actionnaire, Sir Jim Ratcliffe, a un peu plus compliqué son cas puisque l’homme d’affaires britannique souhaite se séparer des gros salaires et miser sur de jeunes talents. Poussé vers la sortie, le défenseur tricolore (30 apparitions cette saison, 1 but) est resté impliqué. Hier, il a toutefois officialisé son départ après trois années dans le nord de l’Angleterre.

À lire

Gordon relance Newcastle face à Manchester United !

Un départ attendu de MU

« À vous, supporters de Manchester United. J’ai passé des années incroyables à jouer pour ce club spécial et à porter ce maillot. La première fois que je suis allé à Old Trafford en tant que joueur de Manchester United, c’était fou. L’ambiance était incroyable. Je suis tombé amoureux du club et des fans. Vous devez jouer pour MU pour comprendre tout ça. Pour mes enfants et moi, cet endroit restera spécial. Malgré le fait que nous ayons eu une saison difficile, je suis positif pour le futur du club. Les nouveaux propriétaires arrivent avec un plan clair et une grande stratégie. Je vous verrai à Old Trafford pour vous dire au revoir lors du dernier match de la saison à domicile. Ce sera sûrement un jour très émouvant pour moi.»

La suite après cette publicité

Ensuite, il sera temps pour l’ancien international tricolore de profiter de ses vacances et de préparer l’avenir. Libre et sur le marché, l’ancien joueur du RC Lens possède une solide expérience et des qualités qui peuvent rendre service à de nombreux clubs. D’autant qu’il n’est âgé que de 31 ans. Il a donc encore quelques années devant lui, si bien évidemment il est épargné par les pépins physiques. Mais où peut-il rebondir ? Ces derniers mois, son nom a été cité du côté de l’Arabie saoudite. Pour être plus précis, c’est surtout MU qui a essayé de le placer là-bas.

Des pistes pour son futur

Malgré tout, l’intérêt pour lui est bien réel puisque Al-Nassr ou encore Al-Ittihad sont cités parmi ses courtisans. Seul problème, le Français n’est pas spécialement intéressé par la Saudi Pro League. Il est visiblement moins fermé à l’idée d’évoluer en Major League Soccer, où quelques clubs ont un oeil sur lui d’après la presse anglaise. Retrouver l’un de ses anciens clubs est aussi une possibilité. Interrogé au sujet de son avenir lors d’un entretien à GQ l’an dernier, le natif de Lille, qui n’envisage pas encore de raccrocher les crampons, s’était montré assez clair.

La suite après cette publicité

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens.» Les Nordistes ont donc leurs chances, même si plusieurs points sont à prendre en compte (désir de Lens, salaire, etc…). En attendant de trouver chaussure à son pied, Varane pourrait retrouver l’équipe de France, puisqu’il est cité parmi les joueurs âgés de plus de 23 ans qui pourraient participer aux JO. Le défenseur, qui s’est lancé dans l’entreprenariat en parallèle de sa carrière, se prépare à un été agité.