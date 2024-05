L’Inter Miami s’attaque à un cadre du Real Madrid

Cet été, outre l’arrivée de Kylian Mbappé (25 ans) et d’Endrick (17 ans), le Real Madrid se prépare à une vague de départs. Alors que l’avenir de Luka Modrić est encore en suspens, celui de Nacho (34 ans) et de Lucas Vázquez (32 ans) n’a pas encore été définitivement réglé, contrairement à celui de Toni Kroos. L’international allemand avait annoncé, plus tôt dans la semaine, qu’il allait quitter le Real Madrid et prendre sa retraite internationale.

Du côté des clubs exotiques, la situation des cadres du Real Madrid est évidemment scrutée de près. Aux États-Unis, l’Inter Miami rêve d’ailleurs de s’offrir l’un d’entre eux : Nacho (34 ans). Selon les informations de Relevo, le club floridien, où réside déjà Sergio Busquets, Jordi Alba, Lionel Messi et Luis Suarez, veut s’offrir l’actuel capitaine du Real Madrid. Le média espagnol explique qu’il reste une place d’extra-communautaire dans sa liste.

Nacho devrait bien quitter le Real Madrid

L’Inter Miami proposerait d’ailleurs un contrat d’environ 1,5 million d’euros, un cas similaire à celui de Jordi Alba. Tata Martino, l’actuel entraîneur de l’Inter Miami, vient de perdre son défenseur central Nicolás Freire et doit rapidement renforcer l’axe de sa défense centrale. De son côté, Nacho qui compte désormais douze saisons en tant que joueur de l’équipe première du club madrilène, a pris sa décision de quitter les Merengues en fin de saison.

Le défenseur central expérimenté, qui a encore fait preuve d’une grande solidité contre le Bayern Munich, en demi-finale aller de Ligue des Champions (2-2), avait informé récemment sa direction, ainsi qu’à Florentino Pérez, qu’il souhaitait mettre fin à son aventure madrilène pour tenter autre chose. La presse espagnole expliquait qu’il souhaitait s’envoler en dehors de l’Europe vers un nouveau challenge. L’Espagnol de 34 ans pourrait donc être servi chez le leader de la Conference Est de Major League Soccer.