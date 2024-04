Real Madrid : un cadre a annoncé son départ en fin de saison

Le Real Madrid se dirige vers un nouveau cycle. Si certains ex-cadres ont décidé de quitter l’aventure pour passer à autre chose après un palmarès bien rempli, d’autres sont toujours là, mais restent en fin de contrat à l’issue de la saison. C’est le cas de Lucas Vasquez (32 ans), Toni Kroos (34 ans), Luka Modric (38 ans) et Nacho Fernandez (34 ans). Pour les trois derniers, ils avaient décidé de prolonger leur bail d’une année l’été dernier, mais l’un d’entre eux a maintenant pris sa décision et quittera le club en juin prochain.

Nacho Fernandez, le capitaine du club madrilène, qui compte désormais douze saisons en tant que joueur de l’équipe première du club madrilène, a pris sa décision et souhaite quitter les Merengues en fin de saison. Le défenseur central expérimenté, qui a encore fait preuve d’une grande solidité lors de la double-confrontation gagnée contre Manchester City, en quarts de finale de C1, a informé sa direction, ainsi qu’à Florentino Pérez, qu’il souhaitait mettre fin à son aventure madrilène pour tenter autre chose.

S’il est âgé de 34 ans et qu’il a déjà une armoire à trophée bien remplie, Nacho Fernandez ne souhaite pas arrêter sa carrière pour autant. Comme l’a informé Marca, le joueur veut quitter le Real Madrid en fin de saison, mais se sent prêt à relever un autre défi dans sa carrière. Et il pourrait être à l’étranger. Désireux de ne pas continuer dans un autre club espagnol, Nacho est déjà courtisé par plusieurs équipes européennes et notamment par l’Inter Milan, qui adore enrôler des joueurs expérimentés en fin de contrat.

Le Real Madrid, qui l’a longtemps soutenu et souhaitait le prolonger encore une saison de plus, respectera sa décision de partir, même s’il y a une possibilité que le joueur change encore d’avis, comme l’an dernier. Défenseur fiable et capitaine exemplaire de la Casa Blanca, le défenseur formé au club aura disputé 11 saisons et remporté un total de 24 trophées avec le Real, dont cinq Ligue des Champions. Et pour le remplacer, le Real Madrid ne s’inquiète pas, puisque le défenseur du LOSC, Lény Yoro, est une cible déjà bien avancée.