La vérité sur la folle rumeur Anthony Martial à l’OM

« L’intérêt pour Anthony reste élevé. Il n’est peut-être pas très populaire à Manchester United, mais des clubs européens s’intéressent à lui. L’Olympique de Marseille est en tête de liste et est en contact avec Manchester United pour un prêt d’Anthony en janvier. Le problème, c’est le joueur lui-même. Dans l’état actuel des choses, il prévoit de terminer son contrat et de reconsidérer ses options à l’été. Anthony considère que son prochain mouvement est crucial, il n’a donc pas l’intention de se précipiter pour prendre une décision sur son avenir », expliquait dans l’après-midi une source proche d’Anthony Martial (28 ans) au [Sun].

Une déclaration relayée dans ces colonnes et qui faisait écho aux rumeurs de départ liées à l’international tricolore de Manchester United en fin de contrat en juin prochain et forcément très convoité cet hiver. Néanmoins, nous sommes en mesure de vous affirmer que la piste menant à l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’est absolument pas d’actualité à l’Olympique de Marseille et qu’il n’y a aucun contact entre le joueur et l’OM.