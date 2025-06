Man City : Pep Guardiola officialise le départ de Jack Grealish

C’était un secret de polichinelle mais Jack Grealish ne faisait plus partie des plans de Manchester City depuis plusieurs mois. Alors que de nombreux clubs ont déjà manifesté un intérêt en ce début de mercato, Pep Guardiola a officialisé que l’international anglais allait quitter le club dans les prochaines semaines.

«Jack est un joueur exceptionnel et il doit jouer. Ces deux dernières saisons, il n’a pas beaucoup joué et il doit retrouver du temps de jeu, l’excitation de jouer tous les trois jours et montrer à nouveau toutes ses qualités», a-t-il affirmé en conférence de presse. Arrivé en provenance d’Aston Villa en 2021, Jack Grealish aura tout gagné avec les Sky Blues en disputant près de 156 matchs.