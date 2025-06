Le Paris FC a trouvé un accord avec Nantes pour Moses Simon !

Le Paris FC avance sur son mercato. Promu en Ligue 1, l’autre club de la capitale veut se renforcer pour se maintenir et pourquoi pas rêver plus grand. Il y a quelques jours, les dirigeants ont blindé quatre jeunes talents du club, à savoir Aymerick Bering, Kamil El Kit, Anis Fatahine et Zakarya Khaldi. Mais l’idée est surtout de recruter des éléments déjà habitués aux joutes dans l’élite.

Ainsi, le PFC a multiplié les pistes, notamment celles menant à Matthis Abline, Idrissa Gueye ou Promise David, avant d’avancer concrètement sur plusieurs dossiers. Il y a quelques jours, nous vous avons révélé en exclusivité que l’écurie francilienne avait trouvé un accord avec le Stade de Reims pour le transfert du prometteur Nhoa Sangui (19 ans). Une opération à 5 millions d’euros, hors bonus.

Le PFC a bouclé une arrivée

Ce mercredi, le club parisien a accéléré pour s’offrir Moses Simon. Il y a quelques jours, Ouest-France avait évoqué une proposition de 5 M€ pour l’attaquant originaire du Nigéria. Mais cette proposition était bien loin des attentes de Waldemar Kita, qui espérait au moins 15 M€ pour son joueur auteur de 8 buts et 10 passes décisives l’an dernier.

Le président nantais et ses équipes ont visiblement revu leur position. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre le Paris FC et Nantes pour le transfert de Moses Simon. Le club de la famille Arnault va débourser 7 M€ pour s’offrir ce renfort tant attendu. Sous contrat jusqu’en 2026 avec les pensionnaires de la Beaujoire, Simon va découvrir un nouveau club la saison prochaine.