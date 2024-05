José Mourinho a retrouvé un club !

Longtemps considéré comme le meilleur entraîneur du monde, avant d’être relégué au second rang par Pep Guardiola puis ses disciples, José Mourinho a clairement reculé dans la hiérarchie des coaches. Ses glorieuses années à Porto, à Chelsea et à l’Inter restent bien sûr en tête, mais ses passages mitigés à Manchester United, Tottenham et l’AS Roma, sans parler de ses années au Real Madrid, ont légèrement troublé sa réputation. Il a pourtant toujours glané des trophées (sauf à Tottenham), sur la scène nationale ou européenne.

Libre depuis son limogeage de l’AS Rome en janvier dernier, Mourinho attendait tranquillement un nouveau challenge. Mais son nom ne revenait pas du côté de tous les cadors à la recherche d’un entraîneur, que ce soit Chelsea, Manchester United ou le Bayern. C’est du côté de la Turquie qu’il a alimentée les gazettes. Il a notamment été annoncé très proche du Besiktas. Mais ce n’est pas là où il va finalement atterrir.

Fenerbahçe réalise le gros coup Mourinho

En effet, comme le rapporte Sky Italie, José Mourinho s’est entendu avec Fenerbahçe autour d’un contrat de deux ans, qui lui a été proposé par le directeur sportif, de nationalité portugaise comme lui, Mario Branco. Il retrouvera là-bas un effectif compétitif, mais sans Leonardo Bonucci, qui a mis un terme à sa carrière après avoir rejoint le club stambouliote en janvier dernier.

Fenerbahçe a achevé la saison à la deuxième place, au terme d’un exercice particulièrement disputé. Malgré une victoire sur le terrain de Galatasaray lors de l’avant-dernière journée de Super Lig, c’est bien le club rival qui a été titré, avec trois points d’avance (102 contre 99 points pour le Fener!). Désireux de revenir au premier plan et de reconquérir le titre national (le dernier remonte à la saison 2013-2014), le Fener se donne les moyens d’y parvenir en choisissant José Mourinho.