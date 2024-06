EdF : Ibrahima Konaté loue le leadership de Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse ce samedi, Ibrahima Konaté s’est exprimé sur les sujets liés à l’équipe de France, à deux semaines du lancement de l’Euro. Le joueur de 25 ans a notamment évoqué le rôle de son capitaine, Kylian Mbappé, très critiqué pour ses dernières performances avec le PSG et les Bleus. Malgré ses sorties en demi-teinte, le numéro 10 de l’équipe de France est un leader dans le vestiaire et prend à cœur le fait qu’il porte le brassard, comme le révèle Konaté, et ce même lorsque les cadres comme Varane ou Lloris étaient encore sélectionnés.

«Kylian, même lorsque Lloris et Varane étaient là, était déjà un leader. Il est l’un des seuls joueurs à avoir parlé à la mi-temps de la Coupe du Monde. Il fait le pont entre les plus vieux et les plus jeunes. C’est un leader sur le terrain et en dehors», a d’abord avoué le défenseur central de Liverpool, avant d’évoquer l’avenir de son capitaine. «S’il est heureux, moi je suis très heureux. Je ne sais pas où il va aller, il va l’annoncer dans quelques jours», a-t-il ajouté.