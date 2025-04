Coupe du Roi : Javier Tebas fracasse le Real Madrid

L’attitude du Real Madrid à quelques heures de la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone, qu’il menace de ne pas jouer, fait réagir en Espagne. Javier Tebas, ennemi déclaré du club blanco depuis de nombreuses années, a publié un message acerbe sur le réseau social X. «Ce n’est pas du football, c’est une prise de pouvoir», démarre le président de la Liga, avant de sortir les crocs.

La suite après cette publicité

«Ils n’aiment pas Tebas parce qu’il ne fait pas ce qu’ils veulent. Ils n’aiment pas Ceferin (président de l’UEFA) parce qu’il ne fait pas ce qu’ils veulent. Ils n’aiment pas Louzán (président de la RFEF) parce qu’il ne fait pas ce qu’ils veulent. Ils n’aiment pas les commentateurs télé parce qu’ils ne disent pas ce qu’ils veulent. Ils ne veulent pas avancer dans la réforme de l’arbitrage parce que ce n’est pas ce qu’ils veulent. Et maintenant, après les déclarations des arbitres, lassés du harcèlement constant de la télévision du Real Madrid, ils répondent comme ils savent faire : suspendre la conférence de presse. Ils sèchent l’entraînement à La Cartuja. Ils dédaignent le protocole officiel de la finale de la Coupe du Roi. Ils laissent entendre qu’ils ne seront pas présents à la finale. Ils ne protestent pas, ils mettent la pression. Ils ne se plaignent pas, ils menacent. Ils ne désapprouvent pas, ils punissent. Ils ne veulent pas améliorer le football, ils veulent améliorer leur propre football. Et le pire, c’est qu’ils n’essaient pas. Beaucoup le leur permettent, y consentent et les aident.»