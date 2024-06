L’arrivée de Kylian Mbappé divise déjà à Madrid !

À Wembley, ce samedi soir, le Real Madrid va tenter de remporter la 15e Ligue des Champions de son histoire face au Borussia Dortmund. D’ores et déjà champion d’Espagne, le club madrilène devrait, dans la foulée, officialiser l’arrivée de Kylian Mbappé en début de semaine prochaine. S’il faudra encore patienter quelques semaines avant de voir l’attaquant français être présenté au public du Santiago Bernabéu, les Merengues s’apprêtent, quoi qu’il en soit, à renforcer un peu plus un collectif déjà galactique. Pour autant et comme l’indique L’Equipe dans son édition du jour, l’arrivée de l’ancien Monégasque dans la capitale espagnole suscite quelques craintes…

La suite après cette publicité

En effet, le quotidien français assure que la capacité de l’international tricolore (77 sélections, 44 buts) à s’intégrer dans le collectif madrilène et à ne pas déstabiliser le fonctionnement du groupe entraîné par Carlo Ancelotti amène quelques interrogations chez les dirigeants et supporters madrilènes. Et pour cause. Malgré un effectif garni de stars, le Real Madrid s’appuie, aujourd’hui, sur un collectif soudé où les possibles ego ne viennent pas entraver l’ambiance du vestiaire. «Cela fait près de vingt ans que je suis au club et je n’ai jamais vu ça», affirme, à ce titre, l’un des employés madrilènes.

À lire

Le PSG a pris une première grande décision pour l’après-Mbappé

Certains dirigeants madrilènes craignent l’arrivée de Mbappé !

«Ils sont tous extrêmement polis, respectueux, éduqués, souriants. Mais ce ne sont pas non plus des bonnets de nuit, ils ont la déconne facile. On sent vraiment qu’il y a une symbiose dans le groupe et un réel plaisir d’être ensemble», surenchérit de son côté un habitué du vestiaire merengue. Libéré du poids prégnant de certains cadres passés tels que Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou encore Karim Benzema, le Real Madrid se distingue alors par ce vestiaire uni où chacun accepte la place de l’autre. «Ce qui a fait notre force cette saison, c’est l’harmonie qu’on a dans le groupe. On est très soudés, ça nous a beaucoup aidés et cela a porté ses fruits. Entre jeunes, on s’est aussi beaucoup retrouvés ensemble en dehors et, après, c’est plus facile sur le terrain», notait d’ailleurs dernièrement Eduardo Camavinga.

La suite après cette publicité

Peu importe les nationalités, les générations ou les rôles accordés (remplaçant, titulaire), les Merengues se distinguent donc par cette union sacrée et si Carlo Ancelotti mettait d’ailleurs l’accent sur «l’investissement collectif extraordinaire et l’absence d’ego», cette symbiose permet, à l’heure actuelle, de justifier une partie de l’incroyable réussite sportive des joueurs de la Casa Blanca. Un travail de longue haleine où les dirigeants madrilènes se sont efforcés de choisir leurs recrues en fonction des personnalités et de cette capacité à s’intégrer dans un dispositif décidé en amont. Oui mais voilà, avec l’arrivée annoncée de Kylian Mbappé, considéré comme l’une des plus grosses stars de la planète et qui percevra le plus gros salaire de l’histoire du Real, cette unité sera-t-elle toujours autant visible ?

Si l’on en croit les dernières informations du quotidien français, c’est bien là que se situe la principale crainte. En effet, certains membres de l’environnement merengue s’inquiètent d’ores et déjà au sujet de l’attaquant français, se demandant s’il pourrait venir perturber l’ambiance apaisée du groupe madrilène. Un sentiment qui n’est cependant pas partagé au sein du vestiaire où les futurs coéquipiers du meilleur buteur de l’histoire parisienne l’attendent avec impatience. «Quel joueur ! Qui ne voudrait pas jouer avec lui ? Ce serait très sympa», s’exclamait notamment Jude Bellingham. En attendant de voir comment Kylian Mbappé s’adaptera à son nouvel environnement - une intégration qui devrait être facilitée par la présence de plusieurs compatriotes (Tchouaméni, Camavinga, Mendy) mais également de sa maîtrise parfaite de l’espagnol - le Real Madrid va de son côté tenter de compléter, dans les prochaines heures, une armoire à trophées d’ores et déjà étourdissante…