PSG : le nouveau nom étonnant pour remplacer Kylian Mbappé

C’est la fin de l’ère Mbappé à Paris. Et contrairement à ce que voulaient supporters comme dirigeants et surtout le principal concerné, il n’y aura pas d’adieux avec un titre de champion d’Europe. Les Parisiens ont ainsi pris la porte en demies, avec deux prestations assez médiocres du Bondynois face au Borussia Dortmund. Il pourra se refaire en finale de Coupe de France face à l’OL, mais même un sacre dans cette compétition n’effacera pas totalement la nouvelle déception européenne du club de la capitale.

Puis, il va falloir songer à remplacer l’international tricolore. Un dossier périlleux mais ô combien important, où les dirigeants parisiens n’ont pas le droit à l’erreur. Depuis des mois déjà, de nombreux noms sortent un peu partout en Europe ; de Victor Osimhen à Rafael Leão, en passant par un retour de Xavi Simons ou même la piste Lamine Yamal, qui semble tout de même peu réaliste à ce jour.

Une saison épatante

Et voilà que Le Parisien dévoile un nom qui n’était que très peu sorti, mais qui est bel et bien sérieux : Viktor Gyökeres. Le serial buteur suédois cartonne au Sporting Portugal, un des terrains de chasse privilégiés de Luis Campos et de la direction parisienne. Le joueur de 25 ans a ainsi inscrit 27 buts en 31 rencontres de championnat, étant pobablement le principal artisan du sacre des Lisboètes

Une piste qui peut surprendre, principalement à cause du profil du joueur, a priori bien différent de celui de Kylian Mbappé, et bien plus proche d’un Gonçalo Ramos qui aura de la concurrence sérieuse dans le cas où le PSG aille au bout de ce dossier. Aux dernières nouvelles, son prix pourrait sérieusement s’approcher des 100 millions d’euros, et on risque d’assister à une belle mise aux enchères puisque plusieurs cadors anglais sont aussi sur le coup…