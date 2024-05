Troyes : les joueurs sanctionnés pour les jets de fumigènes sont connus

Suite de l’affaire des fumigènes lors du match entre Troyes et Valenciennes. Hier, le club troyen a annoncé les sanctions infligées aux supporters impliqués dans cet incident, avec l’interdiction de stade pour neuf d’entre eux. De plus, l’ESTAC a décidé de mettre à pied conservatoire quatre de ses joueurs, soupçonnés d’avoir renvoyé les fumigènes vers les tribunes. Les noms des quatre joueurs suspendus par le club ont été révélés par l’Est Éclair.

La suite après cette publicité

Selon les informations du quotidien local, Junior Olaitan (22 ans), Rudy Kohon (19 ans), Kyliane Dong (19 ans) et Abdoulaye Ndiaye (22 ans) sont les joueurs qui ont été sanctionnés par leur club. Ils ont été exclus du groupe jusqu’à nouvel ordre et se voient même interdire l’accès aux installations du club. En conséquence de leurs actes, l’ESTAC risque de perdre le match sur tapis vert et pourrait également subir un retrait de points, ainsi que de fortes amendes.