Troyes : 4 joueurs exclus du groupe pro

Officiellement condamnés à la descente en National, les supporters troyens ont lancé des fumigènes sur la pelouse du Stade de l’Aube le week-end dernier lors du match contre Valenciennes. Les incidents ont conduit à une interruption du match et celui-ci s’est soldé par un match nul (1-1). Suite à une enquête basée sur les images des caméras de surveillance, le club champenois a pris des mesures, notamment en mettant à pied quatre de ses joueurs.

« Les lancements d’engins pyrotechniques sur le terrain par des détenteurs de billets sont considérés par le Club comme des actes dangereux et irresponsables. Ces actes n’ont pas leur place dans notre sport. Nous avons examiné les images de vidéosurveillance et avons identifié neuf personnes, qui verront désormais leur abonnement et leur billet résiliés, et se verront imposer une interdiction maximale d’accès au stade. L’identité de ces personnes a également été communiquée aux autorités de police, qui détermineront si elles feront l’objet de poursuites. De plus, nous avons été déçus de voir quatre joueurs renvoyer certains fumigènes du terrain dans les tribunes. En dépit de multiples provocations, il est clair que leurs réactions étaient également dangereuses. Ces joueurs sont désormais mis à pied à titre conservatoire » a communiqué le club sur ses réseaux ce matin.