L2 : Troyes-Valenciennes définitivement interrompu pour jets de fumigènes

Pour le compte de la 36e journée de Ligue 2, l’ESTAC recevait Valenciennes, d’ores et déjà en National 1, et devait absolument s’imposer pour éviter de descendre en National 1. Mais alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul en fin de rencontre (1-1), les fans de l’ESTAC ont jeté de nombreux fumigènes sur la pelouse. Interrompue une première fois durant quelques secondes, la partie a repris avant d’être définitivement arrêté à cause d’une pluie de fumigènes et de bombes agricoles.

Les joueurs de Valenciennes, et en partie le gardien Jean Louchet, qui était dos à la tribune de Troyes, ont été visés par ces projectiles et ont rapidement rejoint les vestiaires, alors qu’il restait encore cinq minutes à jouer. Agacés par la situation, les joueurs de Troyes ont été obligés de renvoyer eux-mêmes les projectiles de leurs supporters. Une situation assez incroyable. Pour rappel, le club de l’Aube sera relégué en cas de défaite.