Real Madrid - Deportivo Alaves : les compositions officielles

C’est un Real Madrid champion qui accueille ce mardi soir à Santiago Bernabéu le Deportivo Alaves qui de son côté n’a plus rien à jouer cette saison (Suivez la rencontre en direct sur FM). Après avoir fait la fête dans la capitale, le Real Madrid est de retour aux affaires, à domicile pour célébrer le titre devant son public mais aussi pour préparer le finale de la Ligue des Champions à venir contre le Borussia Dortmund. Malgré une saison tronquée de grosses blessures sur des joueurs importants le Real a su s’imposer pour n’avoir qu’une seule défaite en championnat pour le moment. Les Madrilènes restent sur 7 succès consécutifs. De son côté, Alaves peut encore viser le top 10 dans une saison où le maintien est largement acquis. La tâche s’annonce rude, ils restent sur 4 défaites consécutives face aux Merengues.

Ancelotti aligne son 4-4-2 losange avec Militão qui enchaîne une 4ème titularisation consécutive en défense centrale avec Nacho. Camavinga en milieu défensif entouré de Kroos et Valverde. Vinicius Jr, Rodrygo devant Bellingham. En face, un 4-3-3 avec Gorosabel, Abqar, Marin, et Duarte en défense. Blanco devant la défense et un trio offensif composé de Sola, Omorodion et Rioja.

Les compositions d’équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Nacho (cap.), Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius Jr.

Deportivo Alaves : Owono - Gorosabel, Abqar, Marin, Duarte - Guevara, Blanco, Hagi - Sola, Omorodion, Rioja.