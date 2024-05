Le drôle de comportement du président de La Louvière avec Vicky Kiankaulua

Le football est aussi fait de promesses non tenues. Arrivé l’été dernier à la Louvière, Vicky Kiankaulua a réalisé une saison de haute volée avec la formation belge. Disposant d’un bon de sortie, le président du club, Salvatore Curaba, le retient et ne répond pas favorablement aux offres qu’il reçoit sur son bureau. On peut franchement se demander à quoi joue le président alors qu’il avait un accord avec ce joueur libre qu’il a récupéré l’été dernier.

La suite après cette publicité

D’autant plus après que ce dernier lui a rendu un fier service en réalisant une saison à six buts en championnat, étant ainsi un grand artisan de la montée en deuxième division belge. Soucieux d’atteindre cet objectif, Kiankaulua avait d’ailleurs refusé les sollicitations de Blackburn, Anderlecht et Charleroi lors du mercato hivernal.