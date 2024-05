PSG : un clash violent a éclaté entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi !

Kylian Mbappé a pris le Paris Saint-Germain de court. Il était à peine 20h vendredi dernier quand le numéro 7 du club de la capitale a officialisé son départ du club en fin de saison, à deux jours de son dernier match au Parc des Princes face à Toulouse. Libre de tout contrat, le Bondynois a confirmé qu’il n’allait pas prolonger son bail, sans préciser toutefois sa future destination (qui sera le Real Madrid). Et surtout, sans aucun mot pour son président, Nasser Al-Khelaïfi.

«Bonjour à tous. Je voulais m’adresser à vous. Depuis le temps que j’avais prévenu que je voulais m’adresser à vous tous. Voilà, c’est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Mon dernier match au Parc des Princes sera dimanche», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Du côté du club, silence radio. Pas un message suite à la publication de Mbappé.

«Les murs ont tremblé»

Hier, l’ambiance était mitigée. Sifflé par une partie du public à l’annonce des compositions, le Bondynois a ensuite eu droit à un tifo à sa gloire par les CUP. Et puis, plus rien, pas un seul hommage de la part du PSG. Et pour cause. Le Parisien nous apprend que Mbappé s’est clashé avec Nasser Al-Khelaïfi avant la rencontre. Une heure avant le match, NAK a demandé à rencontrer son joueur au Parc. Le Qatari voulait avoir une explication sur cette vidéo et savoir pourquoi le Français ne lui avait adressé aucun mot de remerciement. Le ton entre les deux hommes serait alors très vite monté et un clash aurait éclaté.

Selon un témoin d’une scène décrite comme violente, les « murs ont tremblé ». Une explication musclée qui aurait eu comme conséquence de retarder le début de l’échauffement de la bande de Luis Enrique. Un clash qui a définitivement scellé le divorce entre deux hommes devenus irréconciliables depuis cet hiver et l’annonce de Mbappé de vouloir quitter le club. Attendu ce soir aux trophées UNFP pour décrocher un nouveau titre de meilleur joueur de la saison, Kylian Mbappé prendra-t-il la parole pour revenir sur ses adieux difficiles avec le PSG ?