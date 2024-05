Zinedine Zidane est à Bordeaux

C’est soir de fête à Bordeaux. Ce mardi, les Girondins célèbrent le centenaire du Parc Lescure et de son célèbre stade Chaban-Delmas, qui fut l’enceinte du club entre 1938 et 2015, avant le déménagement au Matmut Atlantique. Pour l’occasion, de nombreuses célébrités sont attendues.

La suite après cette publicité

Il y a notamment les légendes du club au scapulaire comme Bixente Lizarazu et Alain Giresse, et un certain Zinedine Zidane. Sans club depuis son départ du Real Madrid, l’ancien numéro 10 devenu entraîneur à succès participera au match des Girondins contre le Variétés Club de France.