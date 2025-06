Bordeaux : Gérard Lopez cartonne encore Oliver Kahn et Jacques-Henri Eyraud

Propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez s’est exprimé pour le Journal Du Dimanche sur la situation du club au scapulaire. Sanctionné par la DNCG d’un encadrement de sa masse salariale, le club bordelais va donc rester en National 2 et tentera ainsi de remonter vers l’élite du football français. Alors que le Tribunal de commerce de Bordeaux a validé un plan de continuation qui va étaler la dette dans le temps, le club girondin aurait pu être racheté par un consortium composé d’Oliver Kahn, la légende du Bayern Munich et l’ancien président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud.

Un rachat qui n’a finalement pas eu lieu et Gérard Lopez a décidé de pointer du doigt les repreneurs potentiels : «quand on regarde ceux qui se sont pointés, un groupe a atterri à la police des finances, tout simplement pour avoir été malhonnête, il y a eu Oliver Kahn et Jacques-Henri Eyraud qui sont arrivés avec 30 millions, puis 15 millions avec un document que le tribunal a trouvé farfelu, puis 50 millions qui étaient en fait zéro : le tribunal les a obligés à répondre officiellement, il n’a jamais reçu de preuve de fonds. Venant d’Oliver Kahn, avec une carrière comme la sienne… J’avoue que c’était un peu choquant pour tout le monde, ridicule même. Le foot rend fou tout le monde, moi y compris. Dans une société normale qui perd de l’argent à tout va, jamais je ne mettrais 40 millions d’euros. Dans le foot, je l’ai fait.»