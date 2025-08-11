Un club de Serie D veut relancer Mario Balotelli !

Mario Balotelli avait repris du service en Serie A à 34 ans avec le Genoa, à la fin du mois d’octobre 2024, après plus de quatre ans d’absence du championnat italien. Espéré comme une solution offensive face à l’état de crise du club sous Alberto Gilardino puis Patrick Vieira, Balotelli avait signé un contrat jusqu’en juin 2025. Malgré cette arrivée saluée médiatiquement, son temps de jeu est resté anecdotique : aucune titularisation en Serie A, seulement six entrées en jeu totalisant 56 minutes, sans aucun but ni passe décisive. Ses débuts ont même été marqués par deux cartons jaunes, reçus respectivement face à Parme et à Côme. En résumé, le retour de Super Mario à Gênes a tourné au fiasco sportif, l’attaquant n’ayant pas réussi à retrouver ni rythme ni efficacité. Après cette brève et décevante expérience, une rupture a été totale avec le Genoa de Patrick Vieira qui avait très bien terminé la saison, laissant Balotelli de nouveau sans club en cette fin de saison.

«L’année dernière, il a fait un choix de cœur et de vie, décidant de rester en Italie dans l’espoir de trouver un club. Finalement, une opportunité s’est présentée, mais les choses ne se sont pas déroulées comme espéré. Mario a toujours eu de nombreuses demandes de l’étranger et continue d’en avoir, mais aujourd’hui, je trouve difficile pour lui de revenir en Serie A, surtout après cette dernière expérience, moins que positive. Ce n’est pas par manque d’engagement, car il a tout donné pour prouver sa valeur, mais il n’a pas trouvé les conditions idéales. Je lui ai dit l’année dernière qu’il devrait évaluer les offres étrangères, qui étaient importantes. Il a choisi l’Italie et j’ai respecté ses souhaits. Actuellement, aucune négociation n’est en cours pour lui en Italie : nous évaluerons d’autres options, mais la décision finale lui appartient», avait déclaré son agent Enzo Raiola. Et dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, Super Mario a confirmé travailler sur un retour.

Super Mario cherche un club

«Je cherche un club qui me fera confiance. Je veux jouer encore deux ou trois ans. Ensuite, j’irai chez mon frère Enock. Il joue désormais pour Vado chez les amateurs. On verra bien. Bref, je lui ai promis de terminer ma carrière à ses côtés. Je vais bien. Je me sens prêt. « Je suis passionné de football. Mais trop de choses changent. Je vois beaucoup de joueurs sur le terrain qui mesurent 1,90 mètre, mais personne n’a le droit de dribbler. Et puis, maintenant, dès que les jeunes joueurs font un petit pont, ils finissent au banc des accusés». D’ailleurs, la presse italienne a très récemment mentionné un intérêt de Padova, promu en Serie B et dirigé par Joseph Oughourlian du RC Lens. Il fait partie d’une liste élargie de buteurs expérimentés qui plaisent à la direction du club de Vénétie. Pour rappel, comme nous le révélions en hiver dernier lors du clash avec le Genoa, deux clubs sud-coréens de K League 1, dont les noms n’ont pas encore filtré, étaient prêts à revenir à la charge pour s’offrir Mario Balotelli. L’attaquant italien avait reçu des sirènes japonaises, australiennes et indiennes quelques mois auparavant. Et selon les informations de Sky Italia, le club de Pavia en Serie D a amorcé des contacts avec Balotelli.

Considéré depuis longtemps comme une pépite déchue après des passages contrastés à l’Inter, Manchester City, l’AC Milan, Liverpool, l’OM ou encore l’OGC Nice, Balotelli assume désormais: «Globalement, j’aurais pu faire plus d’efforts. Mon seul regret concerne l’équipe nationale : j’aurais pu jouer davantage. Si j’avais eu plus d’opportunités, j’aurais peut-être pu me rapprocher de Riva (en nombre de buts marqués, ndlr). Certains ne voulaient pas de moi en équipe nationale… Mais c’est du passé. Manque d’attaquants en Italie ? C’est un problème sérieux. Les jeunes joueurs n’ont pas de continuité. On les envoie dans les divisions inférieures et, après quelques mois, ils changent déjà de club. Ils sont perdus», a-t-il précisé en mentionnant les noms de Pio Esposito, Francesco Camarda et Lorenzo Venturino dans les jeunes pépites offensives à développer. Mario Balotelli, déjà libre, entretient le mystère et se prépare dans l’ombre pour un énième retour.