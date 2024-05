L’AS Monaco et le Stade Rennais rêvent d’enrôler une pépite du Real Madrid

Iker Bravo risque d’être un des principaux agitateurs du prochain mercato. Et ce, alors qu’en dehors de Madrid, l’attaquant de 19 ans n’est pas spécialement connu. Après un début de saison compliqué dans les catégories inférieures du Real Madrid, l’international U19 ibérique a bien terminé la saison avec l’équipe U19 madrilène, entraînée par Alvaro Arbeloa. Il a notamment inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 7 rencontres d’UEFA Youth League, inscrivant également 17 buts dans le championnat U19 ibérique.

Et ce, alors qu’en janvier dernier, le Real Madrid songeait à le mettre à la porte à cause de prestations médiocres et d’un comportement pas toujours idéal. Les Merengues vont d’ailleurs devoir prendre une décision à ce sujet. L’attaquant est effectivement prêté par le Bayer Leverkusen depuis deux saisons, et les Madrilènes ont une option d’achat de 10 millions d’euros. Vont-ils la lever ? C’est une possibilité sérieuse, même si les dirigeants du club de Liga voudraient négocier cette clause à la baisse. Tout dépendra aussi de l’avenir de Raul, le coach du Castilla, qui pourrait partir et laisser sa place à Alvaro Arbeloa, qui est très fan de l’attaquant.

Une grosse liste de prétendants

Quoi qu’il en soit, dans le cas où il venait à quitter définitivement Madrid, Iker Bravo n’aurait aucun problème à trouver un nouveau point de chute. Comme l’indique AS, Iker Bravo comme Leverkusen vont crouler sous les offres. Parmi les clubs intéressés, on trouve notamment deux clubs de Ligue 1 : l’AS Monaco et Rennes, qui devront lutter avec bon nombre de clubs de Liga, ainsi que l’Udinese, l’Union Berlin ou l’Udinese.

Tous ces clubs proposent en plus ce que le Real Madrid ne peut pas lui offrir : une place assurée en équipe première. Et forcément, c’est très attirant pour le principal concerné, qui avait déjà débuté en Bundesliga à 16 ans en 2021. Rester à Leverkusen ne semble pas à l’ordre du jour. Affaire à suivre, mais Monaco et Rennes ont toutes leurs chances dans ce dossier…