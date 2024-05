La LFP veut réformer le Trophée des Champions

Après avoir remporté la compétition en janvier dernier face à Toulouse, le PSG aura de nouveau l’occasion de remporter le Trophée des Champions en août prochain à Pékin (Chine). Le vainqueur de la Ligue 1 ne connaît pas encore l’identité de son adversaire. Il s’agira de l’OL en cas de défaite… face à l’OL en finale de la Coupe de France, ou de Monaco (2e de Ligue 1) si le club de la capitale remporte cette finale contre les Gones. La LFP profitera également de son prochain conseil d’administration le 5 juin pour proposer un nouveau format de cette compétition, et une nouvelle date en hiver alors que ce match a pris pour habitude d’inaugurer la nouvelle saison.

D’après les informations de L’Equipe, Vincent Labrune aimerait imiter ses voisins italiens et espagnols en reformant le Trophée des Champions sous la forme d’un mini tournoi à quatre équipes. L’idée serait d’organiser des play-offs avec le 1er, le 2e et le 3e du dernier championnat, plus le vainqueur en titre de la Coupe de France. Ce remodelage a pour but de mieux vendre le football français à l’international. La LFP aurait même déjà une destination africaine dans la tête avec la République démocratique du Congo. Par le passé, ce pays avait tenté, en vain, d’organiser par deux fois le Trophée des Champions.