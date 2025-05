Real Madrid : la bataille fait rage entre Mbappé et Bellingham pour récupérer le 10

Les adieux de Luka Modric ont des conséquences sur le vestiaire du Real Madrid. Son départ du club espagnol après 13 ans de présence laisse le 10 vacant, un numéro ô combien recherché et prisé par de nombreux joueurs. C’est le cas pour Kylian Mbappé, qui en a déjà hérité en équipe de France. L’attaquant porteur du numéro 9 depuis sa signature à la Casa Blanca est le favori pour récupérer le 10.

La suite après cette publicité

Or, il n’est pas le seul à le vouloir comme l’indique AS. Jude Bellingham, autre poids lourd du vestiaire madrilène, aimerait lui aussi le porter, alors qu’il a le 5 dans le dos depuis son arrivée il y a deux ans. Ce numéro n’avait pas été choisi au hasard car il s’agit du même que celui de Zinedine Zidane lorsqu’il était joueur au club. La bataille risque de faire rage entre le Français et l’Anglais, alors que d’autres éléments sont aussi cités pour porter le 10 mais ils partent tous avec plusieurs longueurs de retard comme Endrick ou le Nico Paz, si celui-ci était amené à revenir au Real.