PSG : Nuno Mendes pense déjà à la finale

Ce mercredi, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en s’imposant face à Arsenal (2-1). Une victoire qui permet aux Parisiens de se permettre de rêver d’une première victoire dans cette édition de C1. Après la rencontre, en zone mixte, Nuno Mendes s’est confié sur cette soirée magique. Le latéral portugais pense déjà à la finale et espère enfin concrétiser.

«On sait qu’on peut écrire l’histoire. Mais il manque un match, on sait ce qu’on doit faire. Il faut rester concentré, rester humble. On va aller là-bas pour gagner. (…) Aujourd’hui, on savait qu’un grand match nous attendait, ici avec nos supporters. Je pense qu’on méritait d’aller en finale maintenant, il faut la gagner. Donnarumma ? C’est un grand gardien. Par la taille et le talent avec des grands arrêts. Aujourd’hui, il était là pour nous. Il était bien aujourd’hui et j’espère que ça continuera encore au prochain match.»