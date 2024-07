Juventus : Dean Huijsen annonce son départ

Il était une piste sérieuse du Paris Saint-Germain et l’affaire était bien partie puisque les discussions avec la Vieille Dame et avec le défenseur central allaient dans le bon sens, mais Dean Huijsen ne viendra finalement pas au PSG. La faute à d’autres projets qui lui garantissaient plus de temps de jeu, à l’instar de Bournemouth, qui est tout proche d’enrôler le Néerlando-espagnol de 19 ans.

Et alors que le transfert est sur le point d’aboutir, le joueur a annoncé son départ de la Juventus sur ses réseaux sociaux. 'J’ai rencontré un grand club et des personnes fantastiques qui m’ont aidé dans mon parcours et que je remercierai toujours. Merci à tous les supporters qui ont toujours cru en moi. J’aurais voulu montrer encore plus ce dont je suis capable en jouant à l’Allianz, votre passion et votre amour pour ce maillot m’ont encore poussé à donner le meilleur de moi-même (…) La Juventus restera toujours une partie fondamentale de mon cœur et de ma vie. Ce n’est pas un adieu définitif, mais un au revoir’, a-t-il notamment expliqué dans un long message sur Instagram.