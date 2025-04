Liverpool propose 100 M€ pour deux cracks de Bournemouth, accord trouvé entre le Barça et Flick pour une prolongation

Liverpool prépare un mercato XXL

Comme Manchester City, Liverpool prépare du très lourd pour son mercato et la saison prochaine. Et les Reds devraient piocher du côté de Bournemouth. Comme l’annonce le Daily Mail, Milos Kerkez sera disponible pour environ 55 M€ cet été. Arne Slot le veut pour suppléer Andy Robertson qui vieillit et n’a pas de doublure crédible à ce poste. L’autre cible s’appelle Dejan Huijsen. Le joueur est déterminé à quitter le club et vise le gratin européen. Les Cherries ont fixé sa clause libératoire à 60 M€. Liverpool est donc prêt à dépenser un peu plus de 100 M€ pour les deux cracks de Bournemouth. Mais il va falloir se montrer convaincant puisque les deux sont suivis par plusieurs cadors européens. Chelsea, le Real Madrid, Manchester City et Arsenal sont intéressés par au moins l’un des deux.

L’histoire continue entre Flick et le Barça

À Barcelone, on est prêt pour finir la saison en bombe grâce à l’homme de tous les records, Pedri comme le placarde Mundo Deportivo. Le milieu encore MVP face à Majorque, délivre une saison XXL. Lors de son dernier match, il a récupéré 18 ballons, le plus haut total de la saison pour un joueur dans les 5 grands championnats. 105 passes réussies, 3 dribbles sur 3 réussis, il marche sur l’eau. Un retour au sommet après des blessures permis grâce à Hansi Flick. D’ailleurs Marca nous apprend une bonne nouvelle à son sujet. Lui et le Barça ont trouvé un accord pour une prolongation jusqu’en 2027. Un dossier vite pour boucler par le club afin de permettre au coach de se concentrer pleinement sur la fin de saison, avec le triplé en ligne de mire. Cependant, l’officialisation n’interviendra qu’à la fin de la saison. La raison est simple, c’est encore une question de fair-play financier. Le Barça n’a pas la capacité d’enregistrer de nouvelles signatures, joueur comme entraîneur, depuis l’épisode de la vente des loges VIP du Camp Nou. LaLiga n’a toujours pas validé cette opération.

La malédiction du Real continue

Le Real Madrid continue de suivre le rythme du Barça en Liga. Les Madrilènes reviennent à quatre points du leader grâce à cette victoire 1-0 à Getafe. Marca remercie Arda Güler, unique buteur et véritable dynamiteur de toutes les actions hier. AS fait aussi de lui l’homme du match. Coup dur de la soirée, les sorties sur blessure de Camavinga et Alaba. Ancelotti voulait aligner le Français arrière gauche en finale de la Coupe du Roi mais il devra mettre Fran Garcia à sa place. Camavinga est sorti en larmes, on craint le pire au club, des examens seront effectués aujourd’hui.