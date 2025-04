Serie A : la Juventus chute à Parme, la Lazio et la Fiorentina rassurent

Gros multiplex en Italie en ce début de soirée. Suite au décès du Pape François, la suite et fin de la 33e journée de Serie A, initialement prévue lundi soir, a été reportée à ce mercredi. Au programme, le Torino accueillait l’Udinese. Dans une rencontre relativement maîtrisée, les Granata n’ont fait qu’une bouchée des Friulani (2-0) grâce à des buts de Che Adams (39e) et du jeune français Ali Dembélé (85e). Du côté de la Sardaigne, Cagliari ouvrait les portes de son Unipol Domus à la Fiorentina. Malgré l’ouverture du score de Roberto Piccoli (7e), la Viola a renversé la vapeur (1-2) avec des réalisations signées Robin Gosens (36e) et Lucas Beltran (48e).

Dans les autres rencontres, la Lazio se déplaçait en Ligurie pour défier le Genoa de Patrick Vieira. Valentin Castellanos a ouvert le score pour les Biancocelesti (32e), avant que Boulaye Dia ne double la mise en seconde période (65e) pour ainsi verrouiller un succès romain (0-2). A noter les expulsions de Sebastian Otoa au début du match côté génois (22e), puis de Reda Belahyane en fin de rencontre côté romain (73e). Mais la sensation de la soirée s’est passée à Parme. En effet, les hommes de Cristian Chivu sont venus à bout de la Juventus d’un Randal Kolo Muani titulaire (1-0) avec un but de Mateo Pellegrino, peu avant la pause (45e+1).