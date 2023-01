L’OM attire Ruslan Malinovskyi dans ses filets

La suite après cette publicité

Un Ukrainien à Marseille. Voilà la grande nouvelle de l’hiver du côté de l’Orange Vélodrome, ou du moins la première de ce mercato hivernal 2023 sur la Canebière. L’OM a en effet annoncé, ce lundi, l’arrivée de l’expérimenté milieu offensif Ruslan Malinovskyi (29 ans), prêté jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat obligatoire estimée à 10 M€ (+ 3 M€ de bonus) par l’Atalanta Bergame.

«L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international ukrainien, Ruslan Malinovskyi, en provenance de l’Atalanta Bergame. Le milieu offensif de 29 ans arrive dans la cité phocéenne sous la forme d’un prêt avec option d’achat à la suite du succès de sa visite médicale. Il est la première recrue olympienne du mercato hivernal 2023», indique le communiqué des pensionnaires de Ligue 1 pour l’occasion, alors que le deal était bouclé depuis dimanche et que le natif de Jytomyr avait passé sa visite médicale le lendemain en France.

Il s’agit là d’une excellente nouvelle pour Igor Tudor, qui désirait un renfort dans le secteur offensif après le départ de Gerson en début de mercato à Flamengo en échange d’environ 15 M€, mais aussi après celui de Luis Suarez en prêt à Almeria et la grave blessure d’Amine Harit. D’autant plus que l’entraîneur croate dispose désormais dans son effectif d’un élément ayant de la bouteille et qui avait déjà failli débarquer à Marseille l’été dernier. Ruslan Malinovskyi, talentueux international ukrainien aux 51 sélections avec la Zbirna (9 buts), s’est en tout cas forgé une belle réputation en Serie A au fil des années.

Recruté pour un peu plus de 13 M€ par la Dea au KRC Genk à l’été 2019, le joueur formé au Shakhtar Donetsk aura trouvé le chemin des filets à 30 reprises et délivré 28 passes décisives en 143 apparitions sous le maillot de l’Atalanta, confirmant la dangerosité et la créativité de sa patte gauche dans le dernier tiers du terrain. Ne faisant pas partie des titulaires indiscutables cette saison en Italie, Ruslan Malinovskyi n’a inscrit qu’un but et offert deux buts en 15 matchs (seulement 5 titularisations) à ses partenaires. L’Ukrainien espère que l’herbe sera plus verte à l’OM, où Pablo Longoria n’aura rien lâché pour parvenir à ses fins.