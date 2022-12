CdM 2022, EdF : Kylian Mbappé chambre Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

Moment sympathique entre Parisien et Marseillais durant cette Coupe du Monde au Qatar. La Fédération française de football (FFF) a diffusé des images, sous forme de best-of, montrant le quotidien des Bleus pendant ce Mondial. Et le meilleur buteur de la compétition Kylian Mbappé (5 buts, 23 ans) a chambré Mattéo Guendouzi (23 ans) sur une séance de frappes au but, au stade Jassim-bin-Hamad de Doha.

« Tu tires avec la peur. Tu ne places pas. Tu tires avec la peur » lance KM7 à Guendouzi, tout sourire. Le milieu de terrain natif des Yvelines est apparu contre la Tunisie (défaite 1-0) au troisième match de poules, où il a joué 79 minutes de jeu. À voir s'il participera au quart contre l'Angleterre, pour, cette fois-ci, bien placer ses tentatives.