Manchester United : un candidat surprise est sérieusement considéré !

Cet été, une grande valse des entraîneurs risque d’avoir lieu. Tandis que le Barça a décidé de miser sur un maintien de Xavi, Liverpool a jeté son dévolu sur Arne Slot pendant que Xabi Alonso a finalement annoncé qu’il resterait au moins une année de plus sur le banc du Bayer Leverkusen. Mais voilà, la situation est toujours aussi instable pour d’autres cadors du Vieux Continent. Ainsi, le Bayern Munich, Manchester United ou encore l’AC Milan ne savent pas qui officiera sur leur banc l’année prochaine. Une situation délicate pour ces grosses cylindrées qui aiment toujours tout planifier à l’avance pour engranger de la sérénité rapidement.

La suite après cette publicité

La situation est d’autant plus friable chez les Red Devils alors qu’un Erik ten Hag fragilisé n’a toujours pas fait ses adieux. Pour autant, cela n’empêche pas les dirigeants mancuniens d’avancer leurs pions avec certains candidats qui semblent d’ores et déjà intéressés par le poste. Il y a une semaine, nous vous informions en exclusivité que le club le plus titré d’outre-Manche avait choisi Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais plaît beaucoup en interne, et l’état-major de l’écurie anglaise est convaincu qu’il est le coach idéal pour remettre le club dans la bonne direction et être le leader du projet. Mais voilà, le temps joue en la défaveur du manager des Three Lions.

À lire

JT Foot Mercato : le PSG négocie avec Kvaratskhelia

Kieran McKenna a le temps avec lui

En effet, même si l’intérêt est réciproque entre les deux parties, les dirigeants d’United sont inquiets de savoir quand Southgate pourra prendre en main l’équipe professionnelle. En cas de long parcours, voire de sacre de l’Angleterre à l’Euro, le tacticien de 53 ans ne sera pas disponible avant la mi-juillet. Soucieux d’avoir un coach présent dès le début de la préparation, cette situation ne plaît pas forcément aux dirigeants d’Old Trafford selon nos informations. De ce fait, le nom de Kieran McKenna revient avec insistance du côté du nord de l’Angleterre. Ancien de la maison alors qu’il avait entraîné les U18 du club entre 2016 et 2018, le coach de 38 ans sort d’une saison plus que réussie avec Ipswich Town.

La suite après cette publicité

Permettant au club du Suffolk de remonter en Premier League après 22 ans d’absence, McKenna est allé chercher ses lettres de noblesse. Selon nos informations, des premiers contacts concrets ont déjà eu lieu entre ses représentants et les dirigeants de Manchester United. Ancien de la maison, son profil plaît et ce dernier serait emballé à l’idée d’un retour par la grande porte chez les Red Devils. À la différence de Southgate, McKenna serait disponible directement pour assurer la préparation estivale de Manchester United. Une donnée qui pourrait être le juge de paix dans cette décision épineuse pour le board mancunien.